Biden vyzval obyvateľov Floridy na okamžitú evakuáciu pred hurikánom Milton

„Mohlo by ísť o najhoršiu búrku, ktorá zasiahla Floridu za posledných viac ako sto rokov. Ak Boh dá, nebude to tak, ale práve teraz to tak vyzerá,“ povedal Biden v Bielom dome. Obyvateľom oblastí, ktoré má hurikán zasiahnuť, odkázal, že evakuácia je otázkou života a smrti.

Prezident tiež vyzval letecké spoločnosti, aby nezvyšovali ceny leteniek.

Hurikán Milton v uplynulých hodinách mierne zoslabol, ale stále dosahuje 4. kategóriu s rýchlosťou vetra 230 kilometrov za hodinu. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že tropický cyklón bude „podľa predpovedí aj naďalej extrémne nebezpečný“.

Hurikán by mal podľa predpovedí v stredu v plnej sile zasiahnuť mesto Tampa Bay.