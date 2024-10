Na Dukle sa zúčastnili na oslavách aj vojnoví veteráni

Vo vojne tečie krv, rozpadajú sa rodiny a umierajú nevinní ľudia. Počas osláv 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle to povedal 96-ročný vojnový veterán Vladimír Strmeň.

„Musíme si pripomenúť obete našich osloboditeľov, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti. Toto sú naši osloboditelia, tí, ktorých máme tu na týchto cintorínoch. Tí, ktorí ležia na vojenskom cintoríne vo Zvolene, na Slavíne, to sú naši osloboditelia. Tiež v každej dedine máme pomník padlých našich spoluobčanov, ktorí položili životy za to, aby sme my žili v pokoji a mieri,“ uviedol Strmeň.

Na oslavách na Dukle sa zúčastnil i 98-ročný vojnový veterán František Orlovský. „Chodím každý rok na Duklu, do Banskej Bystrice a chodím preto, aby som si spomenul na moju mladosť, ktorú som absolvoval a vstupoval do Slovenského národného povstania (SNP). Bol som v Hornonitrianskej brigáde. Absolvoval som SNP, na Vianoce som ochorel. V Nízkych Tatrách som bol zajatý. Som rád a teším sa za oslobodenie Červenou armádou, že nás oslobodila,“ povedal Orlovský.

Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) poukázal na odkaz 80. výročia KDO. Ako povedal, mier sa rodil ťažko, a preto je potrebné si ho vážiť.

„Myslím si, že sme boli 70 rokov rozmaznaní z toho, že vojna je vždy veľmi ďaleko, tisíce kilometrov. Počúvali sme, možno nejaké obrázky sme videli. Ale teraz, keď je vlastne hneď za našimi hranicami, vidíme, čo to znamená a že to zastavenie bojov je pre každého veľmi dôležité, lebo zomierajú tisícky ľudí a všetky takéto veci sa majú riešiť predovšetkým za rokovacími stolmi,“ zdôraznil Kaliňák.

Ako povedal, jeho nebohý otec, ktorý pochádzal z obce Kečkovce v okrese Svidník, ho vzal ako dieťa na Duklu. „Čiže, vzťah k tomu som vždy mal. Odkedy som v politike, som tu bol vlastne vždy veľmi často, myslím, že mnohí potvrdia, že sme sa tu často videli, mnohé veci sa snažili trochu aj zmeniť,“ dodal Kaliňák.