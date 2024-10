Prezident: Spor Hlasu a SNS je už premiérov problém

Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil v diskusnej relácii v televízii TA3. Hlava štátu zároveň uviedla, že ak by sa vláda zaoberala správou splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, bolo by to pre ňu prekvapujúce.

„No veľmi by som sa čudoval a divil, ak by vláda s veľkou vážnosťou sa mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár,“ vyhlásil prezident s tým, že kabinet by sa skôr mal zaoberať praktickými problémami ako sú infraštruktúra, zdravotníctvo či školstvo.

Hlava štátu podľa svojich slov dúfa, že na novom predsedovi Národnej rady SR sa koaličné strany dohodnú do konca roka.