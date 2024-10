Fico vyzval miestne orgány vyhlasovať mimoriadnu situáciu pri výskyte medveďa

Vytvoria tým podmienky na nevyhnutné zníženie počtu medveďov. Premiér zároveň vyjadril podporu splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi. Fico to uviedol vo videu na sociálnej sieti.

„Niekto by si mohol povedať, že situáciu vieme vyriešiť celoplošným odstrelom, že pošleme do lesov stovky poľovníkov a problém si tak po svojom, typicky po slovensky vyriešime. A mne by sa to aj páčilo, ale sme v Európskej únii a nerád by som kvôli medveďom čelil ďalším hrozbám, že nám Európska komisia zastaví európske fondy,“ vyhlásil.

Stret s medveďom neprežil v sobotu dopoludnia muž v katastri obce Hybe. Medveď mu pri útoku zasiahol jednu z hlavných tepien dolnej končatiny. Incident preveruje Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

Fico sa vo videu zároveň zastal splnomocnenca vlády SR Petra Kotlára a vyjadril mu podporu. Zopakoval, že nie je zástancom očkovania proti ochoreniu a podporuje aj Kotlárov názor, že pandémiu by nemala riadiť Svetová zdravotnícka organizácia.

ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU XXIX ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU XXIX. Prečo si myslím, že je správne ísť do Moskvy na oslavy víťazstva nad fašizmom? Prečo nesúhlasíme s vysokými clami na dovoz čínskych elektromobilov do Európy? Čo s nepokojom na Slovensku, ako vidím prácu splnomocnenca vlády pre pandémiu Covidu a ďaľšie odpovede na často kladené “prečo” sa snažím poskytnúť v tomto príspevku. Uverejnil používateľ Robert Fico Sobota 5. októbra 2024

Kotlár by sa podľa Fica mal ďalej pozrieť aj na to, kto na Slovensku na pandémii najviac zarobil. Mal by na tom spolupracovať s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ). „Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce, predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako päť miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur. Keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali,“ vyhlásil.

Splnomocnenec Kotlár predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Na tohtotýždňovej tlačovej konferencii Kotlár hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia Kotlárove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Tvrdeniami sú znepokojení aj vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.