Premiér bol pripravený spojiť hlasovanie o konsolidácii s dôverou vláde

„My sme už podobné veci raz urobili v minulosti, keď som bol predsedom vlády, kedy sme spojili dôležité hlasovanie o nejakom zákone s hlasovaním o dôvere vlády,“ pripomenul Fico. Keďže vládna koalícia zagarantovala prítomnosť poslancov pri hlasovaní konsolidačného balíka, nebolo podľa premiéra potrebné pristúpiť k hlasovaniu o dôvere vláde.

Fico povedal, že sa do koalície snaží vniesť pokoj. Priznal, že sa mu tiež nepáčia spory medzi Hlasom a SNS. Koalícia však podľa neho pri hlasovaní o konsolidácii ukázala stabilitu a súdržnosť.

Neobsadenie postu predsedu Národnej rady (NR) SR považuje Fico popri všetkých veciach, ktoré rieši, za minoritný problém. Nemyslí si však, že spor o túto funkciu do konca roka vyriešia. „Kladieme si otázku, či to má takto zostať, že by riadil NR SR do konca volebného obdobia Peter Žiga (Hlas-SD) alebo príde nejaké iné riešenie,“ poznamenal predseda vlády. Zároveň bude odporúčať poslaneckému klubu Smer-SD, aby sa nezúčastnil na žiadnej voľbe kandidáta na šéfa parlamentu, pokiaľ nebude na stole podpísaná dohoda všetkých troch koaličných strán. „Dovtedy táto téma pre nás neexistuje,“ tvrdí Fico.

Taktiež si nemyslí, že koalícia je v kríze. Za krízu by považoval to, ak by nefungoval parlament či vláda a neboli by schopní prijímať rozhodnutia. „Padlo niečo vo vláde? Padlo niečo v národnej rade? Všetko, čo bolo naplánované sa schválilo,“ skonštatoval.

Od prezidenta Petra Pellegriniho zároveň očakáva normálnu spoluprácu, a to aj pri riešení demisie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Dúfa, že to nebudú spoločne naťahovať a budú si navzájom vychádzať v ústrety. „Očakávam, že nám pán prezident bude včas hovoriť, ak bude mať chuť využiť právo veta,“ podotkol Fico. Zatiaľ sa mu zdá, že komunikácia medzi nimi je úplne štandardná.

Premiér v relácii tiež avizoval, že na budúci rok sa chystá na 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny do Moskvy.