Trumpova manželka Melania nesúhlasí s obmedzovaním práva na interrupciu

Jej manžel ako kandidát Republikánskej strany do nadchádzajúcich prezidentských volieb presadzuje, aby otázku interrupcií upravovali jednotlivé americké štáty, a nie federálne zákony. V noci na štvrtok o tom informoval denník Guardian, ktorý dostal výtlačok Trumpovej memoárov vopred k dispozícii, píše TASR.

„Prečo by mal mať niekto iný ako samotná žena moc rozhodovať o tom, čo urobí so svojím telom?“ píše Trumpová v knihe, ktorá vyjde štyri týždne pred voľbami. Protikandidátkou jej manžela je demokratka a súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová. „Obmedziť právo ženy rozhodnúť sa, či ukončí nechcené tehotenstvo, je to isté ako odoprieť jej kontrolu nad vlastným telom. Toto presvedčenie si so sebou nesiem po celý dospelý život,“ uvádza Trumpová.

Guardian pripomína, že Trumpová na verejnosti len zriedkavo vyjadruje svoje politické názory. Podľa knihy sa v otázke interrupcií významne rozchádza s postojmi väčšiny republikánskej strany.

Interrupcie sú dôležitou témou nadchádzajúcich volieb. Podľa prieskumu Reuters a Ipsosu väčšina voličov vrátane 34 percent republikánov požaduje, aby budúci prezident chránil právo na interrupciu.

„Žiaľ pre ženy v celej Amerike, manžel pani Trumpovej s ňou v tejto veci nesúhlasí. To je dôvodom, že viac ako jedna z troch amerických žien žije pod Trumpovým zákazom interrupcií, ktorý ohrozuje ich zdravie, slobodu a životy,“ reagoval volebný štáb Harrisovej.

Trump tvrdí, že jeho zásluhou Najvyšší súd USA v roku 2022 zrušil precedens Roe v. Wade, ktorý na federálnej úrovni zaručoval právo na interrupciu. Počas svojho mandátu vymenoval troch sudcov najvyššieho súdu, ktorí svojím hlasovaním precedens zvrátili.

V minulosti Trump naznačil podporu federálnemu zákazu interrupcií po 15. týždni tehotenstva. Svoj postoj odvtedy zmiernil a v súčasnosti tvrdí, že o interrupciách by mali rozhodovať legislatívne zbory jednotlivých štátov. Podporuje tiež výnimky zo zákazu interrupcií v prípade znásilnenia, incestu a ochrany života matky.