Ministerstvo obrany má zabezpečiť evakuáciu Slovákov z Libanonu

Zámer schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň odsúhlasila, že na pomoc pri evakuácii vyšle do 30 vojakov.

„Strety medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh a plány zo strany Izraelu, v ktorých je zahrnutá obmedzená operácia v Libanone, predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti občanov SR žijúcich v Libanone,“ priblížil rezort. Plánuje nasadiť jedno dopravné lietadlo C27J Spartan, ktoré má kapacitu 45 osôb.

Evakuácia bude prebiehať v dvoch fázach. „V prvej fáze budú občania SR evakuovaní na Cyprus potrebným množstvom letov. V druhej fáze budú občania SR dopravení na územie SR,“ vysvetlilo MO. Zároveň ráta s tým, že pri oboch navrhovaných možnostiach evakuácie poskytne v prípade potreby aj voľné kapacity pre evakuáciu občanov iných krajín. „V rámci realizovaného letu bude dopravená aj humanitárna pomoc,“ dodalo ministerstvo.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády ozrejmil, že rezort evakuáciu zabezpečí v prípade, že by na to prišla požiadavka z ministerstva zahraničných vecí. „My sme si týmto vytvorili podmienky na to, aby sme mohli byť pripravení, keď k takejto žiadosti príde,“ vysvetlil minister.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) po rokovaní vlády spresnil, že evakuačné lety by sa mali zrealizovať na konci týždňa. V rámci prvého letu vojenského špeciálu, ktorého vyslanie na evakuačné účely schválila vlády, bude lietadlo viezť do Bejrútu aj humanitárnu pomoc s hmotnosťou 2,5 tony, obsahovať bude najmä potraviny a lieky. „Chceme i takouto formou zmierniť utrpenie tých, ktorí doplácajú na ozbrojený konflikt v regióne,“ uviedol Blanár.

Šéf slovenskej diplomacie oznámil, že o evakuáciu už požiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a slovenskú ambasádu v Libanone 31 slovenských občanov. „Ten počet sa určite bude meniť,“ upozornil. Dodal, že slovenský špeciál by mal evakuovať aj občanov iných krajín. „Tak, ako my v podobných situáciách využívame evakuačné lety iných krajín, v tomto prípade recipročne o súčinnosť požiadala česká, poľská, cyperská i chorvátska strana. Ponúkli sme pomoc aj Ukrajine, zatiaľ nereagovala,“ priblížil.

Informoval tiež, že od utorka (1. 10.) spustil rezort činnosť medzinárodného operačného krízového centra. Bude fungovať nonstop a bude poskytovať všetky potrebné informácie pre občanov, ako sa v krízovej situácii majú správať. „Dôležité je, aby v prvom rade kontaktovali náš zastupiteľský úrad v Bejrúte, aby si dohodli všetky organizačné veci, ktoré budú s evakuáciou spojené,“ dodal minister.