Príspevok pre Fond na podporu športu sa má zvýšiť na 60 miliónov eur

Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady, zmení sa tiež proces voľby riaditeľa fondu. Zmena sa má dotknúť aj schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. Vyplýva to z novely zákona o FnPŠ, ktorý v stredu schválila vláda.

„Cieľom návrhu je podporiť výstavbu a obnovu športovej infraštruktúry a športovej infraštruktúry národného významu, upraviť pravidlá na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe,“ vysvetlilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.

„Verím, že navýšený príspevok sa výrazne prejaví v znížení investičného dlhu v horizonte najbližších štyroch až šiestich rokov,“ uviedol po rokovaní vlády minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi (nominant SNS). V súvislosti so zvýšením príspevku na prevádzku fondu upozornil, že navýšenie má zabezpečiť aj väčšiu transparentnosť a zvýšenú kontrolnú činnosť. „Aby sa nám nestávali také veci ako v Raslaviciach,“ pripomenul medializovaný prípad, keď bolo prezentované športovisko vybudované z dotácií, ktoré však nepostavili.

Činnosť fondu by sa mala rozšíriť po novom aj o vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. V prípade riaditeľa fondu novela vypúšťa postup výberového konania, správna rada ho má vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu správnej rady. Po novom by správna rada mala mať 12 členov. Nového člena by mal vymenovať a odvolať minister na návrh záujmového združenia samosprávnych krajov, ktoré reprezentuje celú regionálnu samosprávu SR.

Ďalej sa navrhuje úprava odborných komisií. „Na účely posúdenia žiadostí sa navrhuje zriadiť primárne jedna stála odborná komisia, avšak v prípade potreby spracovania väčšieho rozsahu výziev a samotných žiadostí je možné zriadiť i ďalšie odborné komisie,“ vysvetlil rezort. Zmenu argumentuje skúsenosťami z aplikačnej praxe. „Preukázala, že neustále nové vytváranie komisií pre infraštruktúru pri jednotlivých infraštruktúrnych výzvach bolo administratívne náročné a neflexibilné,“ upozornil.

Novela má tiež ambíciu zjednodušiť a urýchliť schvaľovací proces poskytovania príspevku v programe športová infraštruktúra národného významu. Podľa novej právnej úpravy by správna rada rozhodovala o poskytnutí príspevku na projekt v sume vyššej ako päť miliónov eur, najviac však v sume desať miliónov eur. V prípade projektov nad desať miliónov eur bude správna rada predkladať návrhy na poskytnutie príspevku na schválenie vláde.

„Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšej kontroly činnosti správnej rady sa navyšuje počet členov dozornej rady zo súčasných troch členov na piatich členov, pričom dvoch členov dozornej rady bude vymenovávať a odvolávať minister bez návrhu,“ vysvetlilo MCRŠ ďalšiu z navrhovaných zmien.

Novela by mala platiť od 1. januára 2025. FnPŠ je verejnoprávna inštitúcia, zabezpečujúca podporu a rozvoj športu v SR, zriadili ju zákonom v roku 2019.