Šutaj Eštok: Verím, že Andrej Danko bude deklarovať, že má klub SNS pod kontrolou

Zdôraznil, že koaličnými partnermi sú pre neho Danko a premiér Robert Fico (Smer-SD). Šutaj Eštok nebude pri téme predsedu Národnej rady (NR) SR využívať postoj mimoparlamentnej Národnej koalície, ktorej šéfuje Huliak.

Šutaj Eštok verí, že Danko na koaličnej rade jasne potvrdí, že má klub SNS pod kontrolou a že koalícia môže naďalej rátať so 79 poslancami. Postavenie Huliaka v rámci klubu SNS je podľa Šutaja Eštoka záležitosťou Danka. „Je to jeho vec, aby si urobil poriadok v rámci svojho poslaneckého klubu,“ vyhlásil. „Nebudem nijako využívať postoj Národnej koalície. Pre mňa je partnerom v rámci koaličnej rady predseda Danko. Hovorili sme o tom, že chceme, aby pozícia predsedu NR SR bola vyriešená v tomto roku,“ povedal líder Hlasu-SD. O téme predsedu parlamentu sa chce rozprávať s Ficom a Dankom.

Poslanec NR SR Rudolf Huliak je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Žiada do názvu poslaneckého klubu SNS doplniť názov jeho strany. Odôvodnil to tým, že on a poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták, pôsobiaci v Národnej koalícii, sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS. Poslanci deklarovali, že podporujú vládu a koaličnú zmluvu. Sú pripravení podporiť kandidáta Hlasu-SD na post predsedu NR SR.

Danko považuje postoj Huliaka sa zradu, názov poslaneckého klubu SNS sa podľa neho meniť nebude. Myslí si, že Huliak sa s Hlasom-SD dohodol na podpore predsedu parlamentu.