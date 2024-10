Záchranári žiadajú premiéra stiahnuť časť konsolidačného balíka

Predložený návrh podľa nich výrazným spôsobom zasahuje do mzdového ohodnotenia ich práce. Voči návrhu sa ostro ohradzujú. Konštatujú to v spoločnom liste.

„Priamy dosah takto predloženého zákona predstavuje zníženie nárastu hrubej mzdy zdravotníckeho záchranára v roku 2025 o 94 eur mesačne a v roku 2026 zníženie o ďalších 101 eur mesačne,“ upozorňujú s tým, že to v najbližších rokov prinesie pokles ich reálnych miezd.

Podotýkajú, že ešte pred zavedením minimálnych mzdových nárokov v zákone v roku 2016 chýbali v segmente stovky zdravotníckych záchranárov. Aj vďaka mzdovému ohodnoteniu naviazanému na priemernú mzdu v národnom hospodárstve postupne dochádza podľa nich k stabilizácii personálu. Proces si však vyžaduje ešte niekoľko rokov na to, aby boli ambulancie záchrannej služby personálne stabilizované.

Pripomínajú, že záchranná zdravotná služba na Slovensku je ťažko skúšaným odvetvím. Je to práve záchranná zdravotná služba, ktorá už v bežných „mierových“ časoch nahrádza ostatné nefungujúce zložky poskytovania zdravotnej starostlivosti. Záchranári podľa nich denne popri množstve akútnych zásahov suplujú chýbajúcich všeobecných lekárov, uzatvorené dospelé či detské pohotovosti, zavreté oddelenia nemocníc či urgentné príjmy, ako aj nefungujúcu starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich občanov v ich obydliach. Do pozornosti dávajú aj to, že záchranná zdravotná služba stála v prvej línii pri zachraňovaní životov počas pandémie COVID-19 alebo na hraniciach počas vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine. Záchranári sú tiež pri každej mimoriadnej udalosti či hromadnej nehode.

„Za dennodenné nasadenie sme si však od vlády vyslúžili znižovanie základných miezd, čo považujeme za poľutovaniahodné a nehodné povolania nás a našich kolegov,“ zdôrazňujú záchranárske organizácie. Podvedené sa cítia vo vyjadreniach predstaviteľov vlády SR, že predložené opatrenia majú trvať iba jeden rok. Podľa nich sa to nezakladá na pravde, keďže vláda predpokladá úsporu na mzdách zdravotníckych pracovníkov aj v rokoch 2026 a 2027, úhrnne za tri roky vo výške viac ako 831 miliónov eur.

Zdravotnícke organizácie zároveň informujú, že plne podporujú aktivity lekárskych a sesterských odborov v podobe vypovedania nadčasových hodín a služieb v prípade schválenia tohto návrhu zákona v Národnej rade SR.

Pod spoločnú žiadosť sa podpísali Základná odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) Bratislava, Odbory zamestnancov Záchrannej služby Košice a Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.