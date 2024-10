Nemocnica v Trenčíne nebude po pracovnom čase a počas víkendov prijímať detských pacientov

Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne počas pracovných dní od 15.30 do 7.00 h a počas víkendov a sviatkov nebude fungovať ústavná pohotovostná príjmová pediatrická ambulancia. Detských pacientov na hospitalizáciu presmerujú na pediatriu do Považskej Bystrice, Bojníc a do Myjavy. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Situáciu na klinike pediatrie FN Trenčín podľa nej nemocnica v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) intenzívne rieši už niekoľko mesiacov.

Požiadavkou klinických pediatrov z FN Trenčín bolo k 1. októbru 2024 zabezpečiť fyzicky prítomných dvoch simultánne pracujúcich službukonajúcich pediatrov v službe ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS). Pri 17 lôžkach (bez JIS) a jednom pediatrovi v ÚPS spĺňa nemocnica personálny normatív.

„Napriek všetkej snahe nebolo možné k uvedenému dátumu požiadavku splniť, podarilo sa však dospieť k dohode s našimi pediatriami a chod kliniky bude zabezpečený v upravenom režime tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti o našich detských pacientov,“ doplnila Holecová.

V čase ústavnej pohotovostnej služby - v pracovných dňoch od 15.30 do 7.00 h, cez víkendy a sviatky nepretržite, bude na klinike pracovať naďalej jeden pediater, ktorý bude dohliadať na hospitalizovaných pacientov, a na potrebu vykonania konzília v rámci nemocnice. Nebude však fungovať ústavná pohotovostná príjmová pediatrická ambulancia.

„O upravenom režime a smerovaní pacientov budú rodičia informovaní na našej príjmovej ambulancii a prostredníctvom našich komunikačných kanálov. Fungovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trenčíne bude pokračovať v nezmenenom režime. Vedenie nemocnice, MZ SR a TSK naďalej hľadajú možnosti riešenia vzniknutej situácie s cieľom, aby rodič ani detskí pacienti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nepocítili akýkoľvek diskomfort,“ zdôraznila hovorkyňa.