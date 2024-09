Nadšenci country hudby smútia za legendou

Vo veku 88 rokov zomrel legendárny americký country spevák, skladateľ a herec Kris Kristofferson. Oznámila to v nedeľu spevákova rodina, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„S ťažkým srdcom sa s vami delíme o správu, že náš manžel, otec a dedko Kris Kristofferson v sobotu 28. septembra pokojne zomrel“ vo svojom dome na havajskom ostrove Maui, uviedla rodina vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti. Príčinu smrti nešpecifikovala.

Foto: s_bukley/Shutterstock.com

„Všetci sme veľmi požehnaní za čas, ktorý sme s ním strávili. Ďakujeme vám za to, že ste ho milovali toľké roky, a keď uvidíte dúhu, vedzte, že sa na nás všetkých usmieva,“ dodala rodina.

Zaspieval si s Cashom, natáčal so Streisandovou

Kristofferson, člen siene slávy country hudby a držiteľ ocenenia Grammy desaťročia vystupoval sólovo, no v polovici 80. rokov tvoril superskupinu The Highwaymen s Johnym Cashom, Waylonom Jenningsom a Williem Nelsonom.

Spevák je autorom textov hitov ako Sunday Mornin' Comin' Down či Me and Bobby McGee.

Sunday Mornin' Comin' Down

Vo svojej hereckej kariére zahviezdil po boku Barbry Streisandovej v snímke Zrodila sa hviezda z roku 1976, za čo si vyslúžil ocenenie Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon. Predstavil sa aj v upírskej trilógii Blade.

Kristofferson koncertoval až do vypuknutia pandémie koronavírusu, hoci mal problémy so stratou pamäte, píše AFP. Do hudobného dôchodku odišiel začiatkom roka 2021.