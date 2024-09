Poľská mimovládka zažalovala prezidenta Dudu pre výroky o filme Hranica

Dôvodom sú jeho výroky na adresu filmu Hranica (2023) od režisérky Agnieszky Hollandovej, ktorý zobrazuje migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach.

Prvé súdne pojednávanie v rámci procesu sa má konať 24. októbra 2025, pričom Dudu bude zastupovať jeho advokát, informuje TASR na základe nedeľňajších správ agentúr PAP a Reuters.

Zmienený film mal premiéru 5. septembra 2023 na filmovom festivale v Benátkach. Sleduje osud fiktívnej skupiny utečencov, ktorí sa snažia dostať do Poľska, no necitliví poľskí pohraničníci ich vrátia nazad do Bieloruska, približuje PAP.

Duda krátko po premiére povedal, že ho neprekvapil výrok príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí tento film videli a uviedli, že na naň do „kina chodia len prasce“. Poľská agentúra PAP vysvetľuje, že takýto slogan sa v Poľsku používal za nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny na označenie divákov nacistických propagandistických filmov.

Duda vtedy tiež povedal, že tento film, ktorý síce on sám nevidel, je urážkou poľskej pohraničnej stráže. „Prečítal som si, že ich vykresľuje takmer ako sadistov,“ dodal. Zároveň zdôraznil, že pohraničná stráž dohliada na bezpečnosť hraníc Poľska, EÚ aj samotných Poliakov a plní si tým svoje medzinárodné záväzky.

Centrum pre monitorovanie rasistického a xenofóbneho správania v sobotu na platforme X oznámilo, že na Dudu za jeho výroky podalo žalobu. „Podali sme žalobu na prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu za to, že urazil občanov svojej krajiny, keď ich nazval 'prascami',“ uviedla mimovládka.

Dodala, že prvé súdne pojednávanie sa má konať 24. októbra 2025 o 10.00 h na súde vo Varšave a bude verejné. Túto informáciu potvrdila aj šéfka prezidentovej kancelárie Malgorzata Paprocká s tým, že Dudu na ňom bude zastupovať jeho advokát.