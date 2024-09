Trump sa stretol so Zelenským, toto mu odkázal v súvislosti s vojnou

„Toto je vojna, ku ktorej nikdy nemalo dôjsť, a my ju vyriešime,“ povedal americký exprezident po schôdzke v jeho newyorskom mrakodrape Trump Tower.

Trump bezprostredne pred schôdzkou, stojac po boku Zelenského, pre médiá povedal, že bude spolupracovať ako s Kyjevom, tak aj Moskvou, aby dosiahol ukončenie vojny. Zelenskyj zase avizoval, že chce s Trumpom prediskutovať svoj „víťazný plán“ zameraný na ukončenie vojny. Trump vyzdvihol Zelenského iniciatívu, zároveň však podotkol, že má pevný vzťah aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„Máme veľmi dobrý vzťah (so Zelenským) a ja mám tiež veľmi dobrý vzťah, ako aj viete, s prezidentom Putinom,“ povedal bývalý šéf Bieleho domu. „A myslím si, že ak zvíťazíme (vo voľbách), myslím že to (vojnu na Ukrajine) vyriešime veľmi rýchlo,“ dodal.

Trump: I have a very good relationship with President Putin



Zelenskyy: I hope we have more good relations with us



Trump: It takes two to tango pic.twitter.com/mx9WF6U1Ho