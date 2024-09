Polícia pbvinila muža, ktorý napadol päť žien

Polícia obvinila 35-ročného muža z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Na viacerých miestach v Trenčíne 24. septembra ráno zaútočil bez predchádzajúceho konfliktu na päť žien. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

„Tri ženy, 62-ročnú, 40-ročnú a 33-ročnú obvinený bez dôvodu udrel do oblasti tváre, 34-ročnú ženu napadol zovretou päsťou do ramena. Piatu, 30-ročnú ženu sa snažil udrieť o niekoľko ulíc ďalej, no tá sa úderu stihla vyhnúť. Potom sa jej začal vulgárne vyhrážať, že ak pôjde ešte raz okolo, tak ju zabije,“ opísali policajti.

Jednej z poškodených žien muž podľa nich spôsobil drobné zranenia, ktoré si vyžiadali jej jednorazové ošetrenie v nemocnici.

Muža policajná hliadka v krátkom čase obmedzila na osobnej slobode a následne umiestnila do cely policajného zaistenia. „Poverený príslušník Policajného zboru podal podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. O jeho ďalšom osude rozhodne súd,“ dodali policajti.