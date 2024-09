Valášek: Stretnutie Blanára s Lavrovom bolo naivné a nezodpovedné

Slovenská diplomacia musí prestať poklonkovať ruskému agresorovi. Skonštatoval to opozičný poslanec a podpredseda zahraničného parlamentného výboru Tomáš Valášek (PS), ktorý tak reagoval na stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.

Takéto stretnutia podľa Valáška len predlžujú utrpenie Ukrajincov. „Diplomatickú cestu k riešeniu vojny na Ukrajinu už skúšali iní hráči ako minister Blanár. Nemecko, Francúzsko či USA. Vladimír Putin si napriek tomu vybral vojnu. Dokázal tým, že sa zastaví až vtedy, keď sa mu prestane dariť. Cesta k mieru vedie cez väčšiu pomoc Ukrajine pri jej obrane, čo je prístup, ktorý vláda Roberta Fica zavrhla,“ povedal.

Ruská diplomacia by mala od Slovenska počuť výzvu, aby ukončila agresiu voči Ukrajine, stiahla vojská a zaplatila za škody napáchané agresorom, tvrdí Valášek. Tak by podľa neho konala hrdá a suverénna vláda. „Jedinou odpoveďou súčasnej vlády na agresiu je výzva na viac diplomacie. To je, ako keby povstalci namiesto povstania zorganizovali v Banskej Bystrici okrúhly stôl s nacistami,“ podotkol poslanec.

Blanár na sociálnej sieti zverejnil fotografiu zo stretnutia v Spojených štátoch amerických s ruským ministrom Lavrovom. Tvrdí, že sa s ním stretol na žiadosť ruskej strany. „Hovorili sme prioritne o slovenských záujmoch v oblasti energetickej bezpečnosti. Týka sa to jadrového paliva, dostupnej ropy a plynu,“ uviedol Blanár. Zopakoval mu tiež pohľad Slovenska na konflikt na Ukrajine s dôrazom na porušenie medzinárodného práva a nevyhnutnosť hľadania mierového riešenia.