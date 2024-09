SHMÚ varuje pred silným vetrom v týchto lokalitách

V niektorých oblastiach treba v noci na štvrtok (26. 9.), ako aj počas dňa, počítať so silnejším vetrom. Výskyt silného vetra sa očakáva aj na horách. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od polnoci v okresoch Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senica a Skalica. Od 3.00 h nadránom platí aj v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. V oboch prípadoch výstrahy platia do 13.00 h. SHMÚ varuje, že vietor môže miestami dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Počítať treba aj s vetrom na horách. Druhý stupeň výstrahy meteorológovia vydali od 2.00 h do 14.00 h v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Od 6.00 h aj pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže miestami dosiahnuť nárazovú rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.

Po 14.00 h v daných okresoch platí naďalej prvý stupeň výstrahy. Ten platí až do piatka (27. 9.), a to aj pre okresy Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina. Výstraha prvého stupňa do 14.00 h je vydaná pre zvyšok Žilinského kraja, tiež pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Rovnako pre okres Spišská Nová Ves.