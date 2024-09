Predpovedanie povodní, ktoré vykonáva SHMÚ, sa má upraviť

Doplniť sa majú aj niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z požiadaviek SHMÚ a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vyplýva to z novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby.

„Návrh vyhlášky dopĺňa, upravuje a spresňuje niektoré texty, keďže ich interpretácia nebola jednoznačná a zrozumiteľná pre všetky organizácie zapojené do ochrany pred povodňami. Nevyhnutnosť spresnenia alebo úpravy ďalších ustanovení si vyžiadali najmä praktické skúsenosti,“ priblížil envirorezort. Tvrdí, že úprava vyhlášky by mala priniesť efektívnu prácu povodňových dispečingov organizácií zapojených do ochrany pred povodňami.

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo by mal podľa návrhu SHMÚ bezodkladne poskytovať, ak vodný stav vo vodomernej stanici vystúpi na prvý stupeň povodňovej aktivity, a to najbližšie k časom 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 a 24.00 h.

Ústav by mal ďalej poskytovať mimoriadne hydrologické spravodajstvo, ak hladina vo vodomernej stanici presahuje úroveň schválenú pre prvý stupeň povodňovej aktivity k 6.00 a 18.00 h. Pre druhý stupeň povodňovej aktivity by to malo byť k 6.00, 12.00, 18.00 a 24.00 h. Pri treťom stupni k 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 a 24.00 h.

Mimoriadne spravodajstvo by malo obsahovať informáciu o aktuálnych vodných stavoch a ich tendencii za posledné tri hodiny, predpoveď počasia, hodnotenie aktuálnej hydrologickej situácie a predpoveď vývoja, údaje o prítokoch do vybraných vodných nádrží podľa požiadavky správcu vodohospodársky významných vodných tokov. SHMÚ by mal toto spravodajstvo rozposielať elektronicky, prípadne telefónom, a zverejňovať ho aj na webe.

„SHMÚ za posledných desať rokov výrazne zvýšil online dostupnosť hydrologických údajov, potrebných na vykonávanie predpovednej povodňovej služby, na svojich webových stránkach. Viacero dispečingov organizácií zapojených do ochrany pred povodňami prešlo organizačnými zmenami a pracujú s online dátami SHMÚ bez nutnosti osobnej komunikácie,“ skonštatovalo MŽP.