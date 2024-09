Hnutie Slovensko upozorňuje na nezákonné poplatky v ambulanciách

Upozorňuje na eskaláciu problému s nezákonnými poplatkami v ambulanciách. Poukázali na to poslanci Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí a Michal Šipoš (obaja hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Šéfke rezortu zdravotníctva vyčítali aj ďalšie kroky a vyzvali na jej koniec vo funkcii.

„Slovenské zdravotníctvo má enormné množstvo problémov, ktoré treba riešiť, avšak pokiaľ by sme v centre mali pacienta, myslím si, že veľmi rýchlo by sme zistili, že sú tu najmä problémy, ktoré bránia jeho včasnej a efektívnej liečbe, a teda to, že náš pacient blúdi v systéme a že v posledných mesiacoch enormným spôsobom narastá poplatková bariéra, ktorá zaťažuje rozpočty našich chorých pacientov,“ skonštatoval Krajčí na stredajšej tlačovej konferencii.

Pripomenul, že podľa zákona nemožno podmieňovať objednanie pacienta na vyšetrenie akýmkoľvek poplatkom. „Napriek tomu sa to deje, obchádza sa zákon, využívajú sa na to tzv. tretie strany, ktoré poplatky vyberajú a potom sa o ne delia s lekármi, ktorí vyšetrenie sprostredkovávajú,“ podotkol. Označil to za katastrofálne. Môže to podľa jeho slov viesť k nárastu odvrátiteľných úmrtí v krajine.

Exminister zdravotníctva Krajčí vyčítal Dolinkovej nedostatočnú aktivitu v boji s nezákonnými poplatkami. Upozornil na to, že ešte nepredstavila avizovaný audit poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Zároveň opätovne skritizoval ministerku za pozastavenie reformy, ktorá mala zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie pri vybraných typoch diagnóz. „Už máme prvé indície, že sa zoznam ide škrtať, že sa lehoty začnú predlžovať,“ dodal.