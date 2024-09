Šéf Ryanairu vyzval na zrušenie dane z leteniek v Rakúsku

Vysoké poplatky výrazne oslabujú Rakúsko v konkurencii s inými krajinami, ktoré už túto daň zrušili alebo výrazne zredukovali, povedal v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Od roku 2019 už Ryanair zaznamenal v Rakúsku rast o 160 % a určite chce ďalej rásť, ale to bude možné, len keď sa výrazne znížia poplatky, uviedol O'Leary. Poplatok 12 eur na cestujúceho podľa neho znamená, že Rakúsko je jednou z najdrahších krajín v európskom leteckom priemysle, čo okrem iného brzdí oživenie po pandémii nového koronavírusu, dodal šéf spoločnosti. Ak by Rakúsko nasledovalo príklad iných krajín, napríklad Švédska, a úplne zrušilo daň z leteckej dopravy, znamenalo by to pre Ryanair obrovské možnosti rastu, a zároveň by to oživilo aj cestovný ruch v Rakúsku, povedal.

V roku 2025 Ryanair očakáva nárast počtu cestujúcich v Rakúsku o 15 % na sedem miliónov. V strednodobom horizonte je podľa generálneho riaditeľa spoločnosti možný rast až na 10 miliónov cestujúcich ročne. Rast však brzdia poplatky. „Ak sa daň nezníži, nebudeme rásť,“ povedal O'Leary. Ak sa daň zvýši, podnikanie v Rakúsku by sa mohlo dokonca obmedziť, dodal.

V rámci zimného letového poriadku Ryanair oznámil dve nové linky pre Rakúsko, a to medzi Viedňou a Tiranou a medzi Lincom a Londýnom. V budúcom roku tak bude spoločnosť z Rakúska prevádzkovať celkovo 89 liniek s 19 lietadlami.