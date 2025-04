Polícia vyhlásila pátranie po mužovi so 4-ročným synom

Žilinskí policajti vyhlásili pátranie po 47-ročnom Denysovi Fominovi a jeho 4-ročnom synovi Yaroslavovi s tolerovaným pobytom v Žiline. Redakciu Info.sk o tom informovala hovorkyňa žilinskej krajskej polície Zuzana Šefčíková.

Muža so synom naposledy videli vo štvrtok 3. apríla v mieste bydliska. Podľa polície by sa mali pohybovať spolu, pričom je pravdepodobné, že odišli do Chorvátska.

Denys Fomin je vysoký asi 175 centimetrov, silnejšej postavy, má krátke svetlohnedé vlasy, svetlo-modré oči a oválnu tvár.

4-ročný Yaroslav je vysoký asi 1 meter, má krátke svetlohnedé vlasy, oválnu tvár, zelené oči a pod pravým okom viditeľné znamienko. Naposledy mal oblečenú bundu zeleno-modro-bielo-čiernej farby, šál čiernej farby, rifle tmavej farby a modré topánky.

"Akékoľvek informácie k nezvestnému mužovi a jeho synovi žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ," informovala Šefčíková