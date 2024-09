SNS reaguje na Pellegriniho vyjadrenie: Prezident sa ponížil

Prezident SR Peter Pellegrini sa svojim vyjadrením o predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi ponížil. Mal by mať nadhľad a nezasahovať do straníckych bojov. Pre TASR to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v reakcii na vyjadrenie prezidenta o Andrejovi Dankovi.

„Je nám ľúto, že prezident SR sa svojím vyjadrením zaradil na úroveň hovorcu Hlasu-SD. Je pre nás prekvapením ako urazil a osobne zaútočil na predsedu SNS, Andreja Danka,“ uviedla Škopcová.

Prezident v pondelok na adresu Danka vyhlásil, že politik s nízkou dôveryhodnosťou nemôže udávať tón slovenskej politiky. Uviedol, že nerozumie, o čo Dankovi ide v spore s koaličným partnerom Hlas-SD.