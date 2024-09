Trenčiansky kraj ponúka nemocnice za euro, ich prevádzku nedokáže financovať

Zastupiteľstvo TSK v pondelok schválilo odoslanie ponuky mestám a obciam nachádzajúcim sa v spádovej oblasti nemocníc.

Na májovom zasadnutí požiadali poslanci predsedu TSK Jaroslava Bašku, aby hľadal optimálny model ďalšieho fungovania nemocníc. Baška verejne deklaroval, že je proti odpredaju nemocníc do súkromných rúk. Skôr než by sa pristúpilo k hľadaniu iných riešení, prednostne sa miestnej územnej samospráve v spádovej oblasti jednotlivých nemocníc ponúka možnosť prevzatia ďalšieho fungovania nemocníc.

Podľa vedúceho právneho oddelenia Úradu TSK Tomáša Baláža nie je kraj schopný dlhodobo udržať financovanie nemocníc v súčasnej podobe. „TSK za desať rokov investoval do rozvoja nemocníc 60 miliónov eur, investície mohli byť smerované do iných kompetenčných oblastí kraja tak, ako sa to deje v iných krajoch, ktoré sa v minulosti vzdali prevádzky nemocníc. Udržateľnosť zdravotnej starostlivosti by si vyžadovala ďalšie investície zo zdrojov TSK, čo je v súčasnej ekonomickej situácii bez ohrozenia udržateľnosti financovania ostatných kompetenčných oblastí kraja nemožné,“ skonštatoval Baláž.

Podľa Bašku v auguste dal kraj verejnú výzvu na manažovanie či prenájom nemocníc. Momentálne prebiehajú rokovania so spoločnosťou AGEL. Prioritne chcú však nemocnice ponúknuť samosprávam.

„Bol by som rád, aby sa toho chytili samosprávy. Nie je pravda, že ideme predať nemocnice. Chceme nájsť riešenie, aby nemocnice fungovali a nerobili sekeru. Nemocnice musia zostať poskytovať zdravotnú starostlivosť. Pacientovi je jedno, kto bude zriaďovateľom, chce dostávať adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznil Baška.

Z troch krajských nemocníc dosahuje zisk iba Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava. NsP Považská Bystrica sa aj po oddlžení vo výške 44 miliónov eur od roku 2018 naďalej zadlžuje. Kumulovaný dlh do konca minulého roku presiahol 13 miliónov eur a hospodársky výsledok za rok 2023 predstavuje stratu 1,87 milióna eur. NsP Prievidza mala napriek takmer 50-miliónovému oddlženiu ku koncu minulého roka záväzky vo výške viac ako 22,5 milióna eur. Minulý rok skončila nemocnica v strate vo výške 6,2 milióna eur.