Počas testu pravdepodobne zlyhala medzikontinentálna raketa RS-28 Sarmat

Tvrdí to agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na satelitné snímky odpaľovacích zariadení a názorov zbrojných expertov.

Na snímkach vyhotovených družicami americkej spoločnosti Maxar Technologies vidno 60 metrov široký kráter na odpaľovacom sile v kozmodróme Pleseck v severnom Rusku, ako aj škody v jeho okolí.

Satellite images of Russia's Plesetsk test site in the Arkhangelsk region before and after the explosion of the RS-28 "Sarmat" missile in its silo



The RS-28 "Sarmat" is a heavy intercontinental ballistic missile (ICBM), and this marks its fourth failed test. pic.twitter.com/HWjay5d5Go