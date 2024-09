Muža najbohatšej Rusky po prestrelke zatkli a obvinili z vraždy

Dvoch mŕtvych a sedem zranených osôb vrátane policajtov si v stredu vyžiadala prestrelka v moskovskej kancelárii najväčšieho ruského maloobchodného internetového predajcu Wildberries, ktorá zrejme vznikla v dôsledku sporu o budúce smerovanie spoločnosti.

Vladislav Bakaľčuk a jeho manželka Taťjana, ktorá v júli podala žiadosť o rozvod, mali verejné nezhody v súvislosti s obchodným sporom, odkedy firma Wildberries v júni ohlásila plány na zlúčenie so spoločnosťou Russ Group, zameranou na exteriérovú reklamu.

Bakaľčuková založila Wildberries v roku 2004 ako online obchod s oblečením. Odvtedy spoločnosť expandovala a v súčasnosti predáva všetky druhy tovaru.

Vinu za stredajšiu prestrelku si obe strany pripisujú navzájom. Bakaľčuk povedal, že do kancelárie prišiel na dohodnutú schôdzku a prvé výstrely vypálil personál v kancelárii. Podľa verzie Taťjany Bakaľčukovej sa jej manžel s kolegami pokúšali obsadiť kancelárie, pričom nemali dohodnutú žiadnu schôdzku.

K incidentu došlo niekoľko týždňov po tom, ako Wildberries finalizovala dohodu o zlúčení, ktorú Bakaľčuk kritizoval a ktorú čečenský vodca Ramzan Kadyrov prisľúbil zastaviť. Naopak, Kremeľ túto dohodu podporil, avšak prezident Vladimir Putin sa rozhodol do ďalšieho vývoja nezasahovať.

Bakaľčuková vo štvrtok na sociálnej sieti Telegram zverejnila video, v ktorom sa so slzami v očiach pýta: „Vladislav, čo to robíš? Ako sa pozrieš do očí svojich rodičov a našich detí? Ako si mohol situáciu doviesť do takej absurdnosti?“