Hladina tokov Moravy a Dunaja stále neklesá

Konštatuje to starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír s tým, že hladina vodných tokov Moravy a Dunaja stále neklesá.

„V mestskej časti prečerpávame všetky miesta, kde by mohla voda spôsobiť škody a zaplaviť ďalšie pivnice a domy. Robíme všetko pre to, aby nezaplavilo miesta, ktoré zaplaviť nemusí, kým vodu odčerpáme,“ podotýka Krajčír.

Na hradení, ktoré je smerom na Devínske jazero, je sedem mobilných profesionálnych prečerpávacích staníc. Na ulicu Na hriadkach boli privolané ďalšie sily a prostriedky, odčerpávajú tam vodu, ktorá zaliala aj vodovodné šachty Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tie sú uzatvorené, takže obyvatelia sa podľa starostu nemusia báť o kvalitu pitnej vody.

Šéf miestnej samosprávy zároveň žiada obyvateľov, aby sa naďalej vyhýbali zaplaveným miestam, miestam, kde sú vykonávané zásahy, i tým, ktoré sú kontrolované a riadené políciou. Je to podľa neho nevyhnutné pre ich bezpečnosť a pre to, aby všetky záchranné zložky, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní škôd, mohli vykonávať svoju prácu.

Upozorňuje ich tiež na to, aby nevstupovali k blízkosti riek či do riek, prípadne aby na vstup do vody nevyužívali športové náčinie. Apeluje taktiež na opatrnosť a ohľaduplnosť.