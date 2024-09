Povodne v Rakúsku majú už tri ľudské obete

Ide o mužov vo veku 70 a 80 rokov zo spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, spresnili miestne úrady. Obaja zomreli vo vnútri ich domov, ktoré zaplavili masy vody.

V nedeľu zahynul pri odčerpávaní vody zo zatopenej pivnice v Dolnom Rakúsku jeden z hasičov, pripomína DPA.

Meanwhile in Austria



Devastating flooding across Eastern Europe with Austria experiencing the worst floods in its history. Clip below from Ladek-Zdroj yesterday.



Flooding is getting worse rapidly across Europe - Climate Change will be blamed.



