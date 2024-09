Čadčianske mosty sú po nedeľňajšej povodni už sprejazdnené

Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií. „V pondelok po dodaní stanovísk o vyhovujúcom technickom stave budú sprístupnené aj tieto mosty. Ide konkrétne o most z Námestia slobody a most do Bukova,“ dodala samospráva.

Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku. „Práce robia podľa priorít určených operačným strediskom,“ vysvetlili z radnice.

Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.

Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne stále platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy.