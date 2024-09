Vallo: Škody v Bratislave sú rozsiahle, v pondelok treba rátať s obmedzeniami

Uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. V pondelok treba podľa neho rátať s dopravnými obmedzeniami a pohyb po hlavnom meste minimalizovať na nevyhnutný. Apeloval tiež na rešpektovanie pokynov bezpečnostných zložiek a dopravných značení.

„Pracovníci komunálneho podniku, dopravného podniku, mestských častí a záchranných zložiek robia všetko preto, aby postupne odstraňovali z ulíc vyvrátené a polámané stromy, poškodené trakčné vedenia a ďalšie dosahy extrémneho počasia. Rozsah škôd po meste je ale skutočne rozsiahly a všetky následky určite nebude možné odstrániť do začiatku pracovného týždňa. Navyše, mnohé stromy už majú podmočenú koreňovú sústavu a môžu spadnúť aj pri slabšom vetre,“ priblížil. Ľudí zároveň požiadal o trpezlivosť.

V pondelok treba v Bratislave tiež počítať s dopravnými obmedzeniami aj zmenami v mestskej hromadnej doprave. Premávka viacerých električiek je podľa primátora čiastočne obnovená. Ľuďom odporučil sledovať Dopravný podnik Bratislava. „Náročná zostáva najmä situácia pri Trnavskom mýte, kde viaceré vyvrátené veľké stromy a silný vietor stále komplikujú opravu. Rovnako sa sústredíme aj na sanovanie trakčného vedenia trolejbusov. Oprava trakčného vedenia a sprejazdnenie Miletičovej ulice od Prievozskej bude pravdepodobne trvať viacero dní,“ doplnil.

Neprejazdná je podľa jeho slov naďalej Devínska cesta. Deklaroval, že robia všetko preto, aby na nej čo najskôr obnovili premávku aspoň v čiastočnom režime. „Poškodenie svahu je ale naozaj rozsiahle a sprejazdnenie cesty bude trvať niekoľko dní,“ podotkol.

Situácia je kritická najmä v Devíne a Devínskej Novej Vsi. Desiatky obyvateľov tam pre vyliatie potoku Mláka evakuovali. Vallo v tejto súvislosti poďakoval vedeniu mestských častí i záchranným zložkám za zvládnutie situácie a aj občianskemu združenie IPčko za psychologickú pomoc obyvateľom.

