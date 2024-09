V blízkosti Trumpa sa opäť strieľalo

Trump je v bezpečí, uviedol jeho volebný štáb i Tajná služba Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Incident sa odohral pred Trumpovým golfovým klubom v americkom štáte Florida, keď po sebe strieľali dve osoby, informovala agentúra Reuters, ktorá citovala denník New York Post odvolávajúci sa na zdroje v orgánoch činných v trestnom konaní.

Trumpov tím uviedol, že exprezident bol celý čas v bezpečí - nič mu nehrozilo a nič sa mu nestalo. Hovorca Trumpovho štábu Steven Cheung sa zatiaľ k incidentu nevyjadril.

Zhruba pred dvoma mesiacmi - 13. júla - bol Trump počas predvolebného zhromaždenia v Pensylvánii ľahko postrelený. Guľka mu vtedy zasiahla ucho.

Tento prvý prípad streľby na prezidenta USA alebo prezidentského kandidáta po viac ako štyroch desaťročiach bol označený za evidentné zlyhanie bezpečnostných zložiek a mal za následok odstúpenie Kimberly Cheatleovej z postu riaditeľky Tajnej služby Spojených štátov (USSS). Urobila tak pod tlakom oboch strán Kongresu.

