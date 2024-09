Dopravnú nehodu na novom moste v Trenčíne neprežila 72-ročná žena

Zranenia utrpeli aj dvaja ďalší ľudia. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala trenčianska krajská polícia.

K zrážke došlo v poobedňajších hodinách na ceste prvej triedy v Trenčíne, časti Biskupice. Podľa doteraz zisteného sa 75-ročný vodič osobného auta zn. Peugeot smerujúci z diaľnice D1 na nový cestný most v Trenčíne z doposiaľ nezistených príčin s vozidlom otáčal. Prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim autom zn. Subaru, ktoré viedol 49-ročný muž. „Po zrážke sa vozidlo zn. Peugeot odrazilo naspäť do svojho jazdného pruhu, rotovalo a narazilo prednou časťou do kovových zvodidiel,“ priblížili trenčianski policajti.

Pri nehode utrpela 72-ročná spolujazdkyňa vozidla zn. Peugeot zranenia nezlučiteľné so životom, jeho vodič utrpel viaceré zranenia a previezli ho do nemocnice. Došlo aj k zraneniu 48-ročnej spolujazdkyne z auta zn. Subaru, jeho vodič sa nezranil. Podrobili ho aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom merania. Vodičovi druhého auta odobrali krv na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok.

Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. „Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodali policajti.