Tomáš Taraba: Centrum Bratislavy by malo byť pred povodňami ochránené

DNES - 14:51

Bratislava Správy » Domáce

Centrum Bratislavy by malo byť pred povodňami ochránené. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že do večera sa majú pri rieke Dunaj postaviť zábrany.

„Od pondelka (16. 9.) začne kulminovať Dunaj do utorka. Tým, že stihneme v nedeľu do 20.00 h postaviť zátarasy a hrádze vo všetkých slabých bodoch, ochránime aj centrum Bratislavy, pretože všetko by sa vylialo na Šafárikove námestie,“ povedal na nedeľňajšom brífingu. Minister vyzdvihol pripravenosť štátu na súčasnú situáciu. Tá je vďaka tomu podľa jeho slov pod kontrolou. Problém by podľa neho mohol nastať vtedy, ak by vypadli nejaké turbíny na vodnom diele v Gabčíkove.