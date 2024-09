Vučič schválil obnovenie povinnej vojenskej služby v Srbsku

Informovala o tom agentúra AFP, ktorej správu prevzala TASR.

„Dúfam, že všetci chápete, ako veľmi potrebujeme silnú armádu, koľko (financií) potrebujeme na nákup a výrobu ďalších zbraní,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli vo Vojenskej akadémii.

Vučič v príhovore ku kadetom, ktorí boli povýšení do dôstojníckych hodností, vyhlásil: „Nechceme na nikoho útočiť. Ani to neurobíme. Chceme však odradiť tých, ktorí nás každý deň neúnavne ohrozujú.“

Srbsko povinnú vojenskú službu zrušilo v roku 2011 a odvtedy sa plne spolieha na profesionálnu armádu.

Aby bolo ustanovenie o vojenskej službe znovuzavedené, musí ho schváliť vláda a potom parlament, kde má však Vučičova strana solídnu väčšinu.

Srbský premiér Miloš Vučevič v piatok uviedol, že jeho vláda je pripravená posunúť príslušný návrh parlamentu a implementovať ho „v roku 2025 - po splnení logistických a administratívnych podmienok“.

Podľa spravodajského webu RTS, Vučič nedávno povedal, že štát uvažuje o zavedení vojenskej služby v trvaní 60+15 dní, ktorá by bola pre mužov povinná. Ženy by do takejto služby mohli nastúpiť dobrovoľne.