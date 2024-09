Gašpar: Trváme na tom, že šéfom výboru na kontrolu SIS má byť zástupca opozície

Post patrí SaS a môže si tam navrhnúť iného kandidáta, nemá to však byť opätovne poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

„Máme záujem, aby sa ten výbor čím skôr sfunkčnil, ale nebude to cez bývalú predsedníčku výboru Kolíkovú. To je niečo, čo je nepriechodné,“ podotkol Gašpar. Poslanci za Smer-SD zároveň kritizujú Kolíkovú za list o zmene štatútu SIS, ktorý poslala generálnemu prokurátorovi ako predsedníčka výboru. Tvrdia, že tým porušila zákon o SIS.

Gašpar zároveň poukázal na to, že výbor je nefunkčný odo dňa, keď Kolíkovú odvolali z postu predsedníčky výboru. Dôvodom podľa neho je, že Kolíková nepoverila nikoho z podpredsedov, aby riadil výbor v čase, keď bude odvolaná.

Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) priblížil, že za predsedu na základe koaličnej dohody by mali zvoliť poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD). Ten podľa Saloňa zvolá zasadnutie výboru. Migaľ je v súčasnosti podpredsedom výboru, a preto sa o jeho miesto budú následne uchádzať buď Saloň, alebo poslanec Peter Šuca (Smer-SD). „Migaľ poverí podpredsedu, ktorý bude riadiť naďalej výbor až do okamihu, kým opozícia nedá nového kandidáta,“ povedal Saloň. Spolu so Šucom garantujú, že keď príde návrh nového kandidáta, post podpredsedu opustia.

Výbor je po odvolaní Kolíkovej aktuálne bez šéfa a je nefunkčný. Parlament bude voliť nového predsedu výboru na kontrolu činnosti SIS na aktuálnej schôdzi. Kandidátkou za opozíciu je opäť Kolíková.