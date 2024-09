SHMÚ: Na západnom Slovensku pribudla výstraha tretieho stupňa pred dažďom

Zároveň v nich platí aj tretí stupeň povodňovej aktivity. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

V okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy druhého aj prvého stupňa pred dažďom, v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom platí výstraha prvého stupňa.

Najkritickejšia situácia môže byť na Morave, na Dunaji o čosi pokojnejšia

Najkritickejšia situácia v súvislosti s očakávaným množstvom zrážok by mala byť na toku Moravy, respektíve na jej prítokoch. Na hornom toku slovenského úseku nie je vylúčené prekročenie tretích stupňov povodňovej aktivity. O niečo pokojnejšia situácia by mala byť podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na jej dolnom toku, ako aj na slovenskom úseku Dunaja. Tam by mala hladina dosiahnuť prvé alebo druhé stupne povodňovej aktivity. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval hydrológ Peter Smrtník.

„Dá sa povedať, že najkritickejšia situácia bude na toku Moravy, respektíve na prítokoch Moravy na Záhorí,“ skonštatoval Smrtník.

Je predpoklad, že v hornej časti slovenského úseku Moravy, napríklad v profile Kopčany, Moravský svätý Ján či Záhorská Ves, bude hladina rieky vyššia ako tretí stupeň povodňovej aktivity. V dolnej časti Moravy, ako je Vysoká pri Morave či Devínska Nová Ves, by mali byť dosiahnuté prvé, respektíve druhé stupne povodňovej aktivity. Prijaté by tam mali byť ochranné opatrenia.

Avšak tretie stupne povodňovej aktivity nie sú vylúčené ani na prítokoch Moravy, ako Myjava či Chvojnica. Rovnako tak na prítokoch v povodí stredného Váhu, respektíve na tokoch, ktoré stekajú do Podunajskej nížiny, zároveň aj na tokoch okresu Prievidza regiónu povodia hornej Nitry. „Situáciu nepretržite kontrolujeme, vyhodnocujeme,“ poznamenal Smrtník.

Situácia na slovenskom úseku Dunaja by mala byť podľa neho o niečo pokojnejšia. V Devíne by sa mohla výška hladiny dostať k druhému stupňu povodňovej aktivity, druhý stupeň sa predpokladá aj v Bratislave. V dolnej časti by mohol Dunaj dosiahnuť väčšinou prvé stupne povodňovej aktivity. Hydrológ zároveň upozorňuje aj na situáciu na Malom Dunaji, kde hrozí druhý stupeň povodňovej aktivity. Vývoj bude závisieť od toho, koľko sa doň prepustí z hlavného toku.

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy. Tretie stupne týchto výstrah platia pre úsek Moravy od Skalice po Malacky, výstrahy druhého stupňa pre Vysokú pri Morave a okres Bratislava. V hlavnom meste by mala byť situácia podľa hydrológa „relatívne pokojná“, upozorňuje však na niektoré kritické lokality, ako je napríklad Devínska cesta.

Ubezpečuje, že SHMÚ sleduje situáciu aj v susedných krajinách, v prípade Moravy je to Česká republika, v prípade Dunaja je to Nemecko a Rakúsko.

Podľa meteorológa Cyrila Simana ovplyvňuje studený front počasie najmä v západnej polovici Slovenska, na východe prevláda ešte slnečné počasie. „Situácia sa bude postupne meniť a dá sa povedať, že aj komplikovať,“ poznamenal Siman s tým, že nad severným Jadranom sa bude prehlbovať tlaková níž a presúvať smerom na severovýchod. Od piatka do nedele (13. - 15. 9.) bude ovplyvňovať aj počasie na Slovensku.

Najmä na západnej polovici územia treba na viacerých miestach počítať s výdatnými zrážkami, vetrom či nízkymi teplotami. Teploty by mali dosiahnuť cez víkend od desať do 15 stupňov Celzia. Takéto teploty sú podľa neho typické skôr pre koniec októbra, respektíve začiatok novembra, nie je vylúčené ani prekonanie teplotných rekordov. Zrážky môžu na niektorých miestach dosiahnuť celkovo aj štvornásobok septembrového úhrnu.

Situácia by sa mala však začať lepšiť v pondelok (16. 9.) večer alebo z pondelka na utorok (17. 9.), keď by sa mohlo začať otepľovať.