Vodič vrazil čelne priamo do nákladiaka, zrážku neprežil

39-ročný vodič osobného auta zahynul pri stredajšej (11. 9.) dopravnej nehode po tom, ako pri predbiehaní čelne vrazil do nákladiaka. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na Facebooku s tým, že k nehode došlo na rýchlostnej ceste R2 v katastri obce Dolné Naštice (okres Bánovce nad Bebravou).

Podľa polície vodič Hondy Civic predbiehal pred ním idúce vozidlo na mieste, kde je to zakázané. Vodič protiidúceho nákladiaka sa mu pokúsil vyhnúť tak, že strhol volant do protismeru. Vodič Hondy však vrazil do zadnej časti jeho návesu, a po odrazení od nej narazil čelne ešte do za ním idúceho nákladiaku.

"Pri dopravnej nehode utrpel 39-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom," informuje polícia. "Vodiči nákladných vozidiel sa pri dopravnej nehode nezranili. Ich dychové skúšky boli negatívne. U usmrteného vodiča bola nariadená súdnolekárska pitva."

Polícia dodáva, že na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

"Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.