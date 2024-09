SHMÚ vydal očakávanú predpoveď. Okrem dažďov sa treba pripraviť aj na ďalšiu zmenu

Pre očakávané výrazné až extrémne zrážky v najbližších dňoch očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výrazné vzostupy vodných tokov Dunaja a Moravy, a to s prekročením stupňov povodňovej aktivity. Výrazné vzostupy hladín však budú aj v regiónoch na západe Slovenska. Počítať treba aj s výrazným ochladením, na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier môže cez víkend snežiť. V stredu o tom informovali meteorologička Paulína Valová a hydrológ Peter Smrtník.

„Čaká nás významná zrážková udalosť, ktorá prinesie vysoké úhrny zrážok v priebehu najbližších štyroch dní. Dôvodom je zvlnený studený front. Nebude len pršať, ale bude aj fúkať a bude chladno,“ skonštatovala Valová.

Najviac zrážok spadne na západe

Najväčší úhrn zrážok očakávajú meteorológovia na pohraničí s Moravou. Od štvrtkového (12. 9.) večera až do pondelka (16. 9.) tam môže lokálne spadnúť od 120 do 180 milimetrov (mm) zrážok. Nepôjde však o búrky, ale trvalý, súvislý dážď. Ten sa očakáva najmä v piatok (13. 9.), ďalšiu výdatnú vlnu zrážok predpokladajú meteorológovia v noci zo soboty (14. 9.) na nedeľu (15. 9.). Pršať však bude aj počas nedele a v pondelok (16. 9.). Smerom na východ Slovenska bude zrážok menej. Napríklad v častiach Žilinského kraja či západných okresoch Prešovského a Košického kraja môže spadnúť od 70 do 120 mm zrážok.

„Zrážky budú výrazné až extrémne,“ poznamenal Smrtník. Očakáva sa preto výrazný vzostup vodných hladín Moravy a Dunaja, vylúčené nie sú ani druhé stupne povodňovej aktivity. To, aká bude presná situácia, sa odhadnúť v súčasnosti nedá, závisieť to bude aj od situácie na horných, stredných a dolných tokoch riek. Nepretržite preto sledujú aj situáciu v Rakúsku a Nemecku. „Musíme to nepretržite sledovať, nonstop to vyhodnocujeme,“ podotkol Smrtník s tým, že by to výrazne obyvateľstvo ohroziť nemalo, avšak si to vyžaduje vysoký stupeň sledovanosti.

Zároveň však upozornil, že pre výrazné zrážkové úhrny treba počítať aj s výrazným zvýšeným hladín tokov v regiónoch na západe Slovenska. Ide napríklad o povodie Myjavy, malokarpatské toky, stredné Považie či hornú Nitru. Vylúčené tam nie je miestami ani prekročenie tretích stupňov povodňovej aktivity. Obdobná situácia môže byť aj nie niektorých menších tokoch.

Počítajte aj s ochladením

Na Slovensku treba zároveň v najbližších dňoch očakávať aj výrazné ochladenie. Na západnom Slovensku sa pre dážď ochladí už vo štvrtok, výrazný pokles teplôt treba očakávať najmä cez víkend. Tie môžu byť podľa meteorologičky „hlboko pod dlhodobým priemerom“, „atakované“ môžu byť aj rekordy týkajúce sa maximálnych denných teplôt. Pôjde najmä o okresy Bratislava, Trnava, Trenčín a Nitra.

Počítať taktiež treba s silným vetrom. Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier, vo výške od 1900 až 2000 metrov nad morom, môže cez víkend snežiť. Napadnúť môže desať až 30 centimetrov snehu.