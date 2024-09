So zrážkami bude v prípade potreby pomáhať aj armáda

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že telefonoval so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). S ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa dohodli na koordinovaní postupu a prípravách.

„Začíname s prípravou na extrémne búrky, ktoré sú avizované nad okolitými štátmi a, žiaľ, prognóza zatiaľ avizuje, že tie zrážky môžu byť najintenzívnejšie nad Slovenskom,“ podotkol Taraba.

Poukázal na to, že vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo je do konca roka odstávka jednej turbíny, ktorá prechádza servisom. V prevádzke tak bude sedem turbín z ôsmich. Slovensko bude mať preto nižšiu priepustnú kapacitu. „Začneme aj aktívnu komunikáciu s Maďarskom pre prípad potreby zvýšenia prietokov do ramenných sústav Dunaja,“ povedal Taraba. Dodal, že ochrana životov, zdravia a majetku bude v najbližších dňoch hlavnou prioritou.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na štvrtok (12. 9.) vydal pre západnú a strednú časť územia SR výstrahy prvého a druhého stupňa pred dažďom. Meteorológovia očakávajú silný dážď aj v piatok (13. 9.).