Prezident je v Rakúsku, s Van der Bellenom ocenili dobré susedské vzťahy

Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní vo Viedni. Hlavy štátov diskutovali o Európskej únii, možnom zložení Európskej komisie, ruskej invázii na Ukrajinu a hraničných kontrolách na slovensko-rakúskych hraniciach. Prezidenti budú v rozhovoroch pokračovať v nasledujúcich hodinách. Rozprávať sa chcú o integrácii západného Balkánu do EÚ a situácii na Blízkom východe.

Prezident SR na začiatku poznamenal, že pred dovŕšením 100 dní vo funkcii navštívil všetky krajiny Vyšehradskej štvorky.

„Ekonomicky je Rakúsko jedným z najvýznamnejších slovenských partnerov. Uistil som prezidenta, že Slovensko ostane dobrým miestom pre rakúske investície a rakúske podnikanie,“ povedal Pellegrini.

Dobré hospodárske vzťahy ocenil aj rakúsky prezident a uviedol, že Rakúsko je druhým najväčším investorom na Slovensku. Spomenul aj, že 40.000 Slovákov sa presťahovalo do Rakúska, predovšetkým do jeho východnej oblasti, a každý deň 340.000 ľudí dochádza zo Slovenska do Rakúska za prácou.

Pellegrini spomenul, že Slovensko a Rakúsko majú problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a v tejto súvislosti sa poďakoval za rakúsku podporu spred niekoľkých rokov pri naštartovaní systému duálneho vzdelávania. Hovoril aj o nedostatkoch v infraštruktúre a prepojení oboch krajín. Ocenil, že na Slovensku pokračuje rekonštrukcia železničnej trate Devínska Nová Ves - Marchegg, ktorá by mala zrýchliť prepojenie medzi Bratislavou a Viedňou.

Ďalej slovenská hlava štátu oznámila dohodu medzi oboma krajinami. „Som veľmi rád, že sa blížime k uzavretiu jednej medzinárodnej zmluvy medzi Rakúskom a Slovenskom - a to je zmluva o spoločnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej záchrannej služby na pohraničí medzi Slovenskom a Rakúskou republikou.“ Dodal, že zmluva je predložená na rokovanie Národnej rade SR.

Podľa vyjadrenia Pellegriniho obaja prezidenti zdieľajú postoj k rozširovaniu EÚ. „Slovensko dlhodobo patrí k podporovateľom rozširovania EÚ o krajiny zásadného Balkánu,“ povedal. Podľa neho by bolo v rámci riešenia problému nelegálnej migrácie účelné, ak by sa Rumunsko a Bulharsko stali plnohodnotnými členmi schengenského priestoru. Van der Bellen si podľa vlastných slov myslí, že v EÚ „neberú vážne situáciu na západnom Balkáne“, a vyjadril potrebu členstva týchto krajín v Únii.