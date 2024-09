Pre Hlas je uzavretá diskusia, že post šéfa NR SR by mal patriť niekomu inému

Vyhlásil to predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zdôraznil, že strana si ctí koaličnú zmluvu a pomery v NR SR sa od parlamentných volieb nijako nezmenili. Hlas-SD bude trvať na tom, aby predložené koaličné návrhy v parlamente boli v súlade s koaličnou dohodou.

„Pre Hlas je uzavretá diskusia, že post predsedu Národnej rady by mal patriť niekomu inému len preto, že si to možno želá,“ vyhlásil Šutaj Eštok na tlačovej konferencii. „Voliči Hlasu by nám nikdy neodpustili, ak by sme sa napriek ich podpore v parlamentných voľbách zriekli zodpovednosti za druhý najvyšší ústavný post v rámci krajiny a ponechali ho niekomu na základe jeho osobného želania alebo domnelého alebo nedomnelého morálneho nároku,“ doplnil.

Splnenie cieľov z programového vyhlásenia vlády je podľa šéfa Hlasu-SD možné len v prípade, ak všetci koaliční partneri považujú napĺňanie koaličného programu za svoju prioritu. Ťažké časy sa podľa neho dajú zvládnuť len vtedy, ak koaliční predstavitelia nepovýšia svoje vlastné záujmy nad záujmy vlády. „Je neprijateľné vnášať do rozdelenej slovenskej spoločnosti ďalšie konflikty, ktoré berú občanom dôveru vo vládu a jej schopnosť riešiť skutočné problémy ľudí,“ skonštatoval.

Šutaj Eštok tiež dodal, že v pondelok (9. 9.) na koaličnej rade sa partneri dohodli na preložení niektorých zákonov z aktuálnej schôdze a budú o nich ďalej diskutovať, až následne pôjdu do NR SR. „Budeme trvať na tom, aby boli v súlade s koaličnou dohodou a v prípade, že sa koaličná dohoda nebude dodržiavať, Hlas je pripravený obmedziť svoju politickú činnosť výlučne na plnenie vládneho programu,“ dodal.

Post šéfa NR SR nie je obsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu-SD, ale nárokovalo si naň aj SNS. Situácia sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) môže vyvinúť aj tak, že buď bude predsedom parlamentu šéf SNS Andrej Danko, alebo ním ostane podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Ak by ostal do konca volebného obdobia na tomto poste Žiga, Hlas-SD to bude podľa Šutaja Eštoka akceptovať.