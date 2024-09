SHMÚ upozorňuje na počasie v závere týždňa

Horúčavy definitívne ukončil pondelkový (9. 9.) prechod zvlneného studeného frontu, ktorý priniesol trvalý, prechodne aj výdatný dážď. V najbližších dvoch dňoch zrážky ustanú. V závere tohto týždňa je však väčšia pravdepodobnosť výrazného zhoršenia počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Zrážkové pásmo postupovalo od neskorého nedeľného večera (8. 9.) najskôr západným Slovenskom, postupne sa však rozšírilo takmer nad celé územie,“ uviedli meteorológovia s tým, že na východe miestami pršalo aj v utorok. Po dlhotrvajúcom období sucha ide podľa SHMÚ o veľmi potrebné zrážky z hľadiska vlahovej bilancie, vodnosti tokov a aj stavu vegetácie.

Ťažiskom zrážok bolo povodie Nitry, čiastočne aj Žitavy a Hrona. Meteorológovia tam zaznamenali denné úhrny k 6.00 h na úrovni 25 až 45 milimetrov. Na ostatnom území dosiahli zväčša hodnoty od 15 do 30 milimetrov. Výrazne menej zrážok spadlo v povodiach východného Slovenska, a to do päť milimetrov, len ojedinele viac. „Tu sa zrážky v najbližších hodinách ešte môžu vyskytovať, ale nemali by byť plošne rozsiahle,“ podotkli.

Vodné toky sú podľa SHMÚ ustálené, poprípade majú mierny vzostup. V povodiach zasiahnutých výdatnejšími zrážkami je mierny vzostup až vzostup vodných hladín s predpokladom poklesu počas utorka. „V povodiach na východe územia, kde bolo zrážok najmenej, prevláda ustálenosť vodných hladín pri nízkych vodných stavoch,“ priblížili meteorológovia.

Výstupy modelov predpokladajú ďalšie ochladenie a vysoké úhrny zrážok. „S predpoveďou na tri až päť dní, obzvlášť pri očakávanej synoptickej situácii, je spojená určitá miera neistoty. Predpovede budeme priebežne upresňovať na základe modelových výstupov,“ uviedol SHMÚ.