Na Slovensko dorazil studený front, okrem ochladenia priniesol zrážky

Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti. Dodal, že na západe je lokálne chladnejšie o 14 až 16 stupňov Celzia, na krajnom východe je vzduch zatiaľ len o málo chladnejší.

„Cez našu oblasť od juhozápadu postupuje rozsiahle zrážkové pásmo spojené so zvlneným studeným frontom, ktorý ukončil dlho trvajúcu a silnú vlnu horúčav, až na krajný východ,“ priblížil SHMÚ. Podotkol, že na západe Slovenska z neho do popoludňajších hodín napršalo väčšinou osem až 20, ojedinele do 30 milimetrov, inde väčšinou menej alebo nič.

Zároveň v najbližších hodinách majú trvalé zrážky pokračovať a rozširovať sa ďalej na východ územia. Na západe majú ustávať už v pondelok večer, na východ dorazia neskôr a ustávať budú v utorok (10. 9.) popoludní alebo večer. „Aj v prípade vyšších úhrnov neočakávame prípadné nebezpečné prejavy pre predošlé dlhé obdobie sucha, výstrahy tak v platnosti nie sú,“ dodal ústav.