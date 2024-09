Pápež vyzval zabrániť každému druhu zneužívania detí a mladistvých

Pápež nespomenul konkrétny prípad ani neuznal zodpovednosť Vatikánu. Venovať sa tejto téme však pápeža ešte pred príletom do Východného Timoru vyzvali organizácie na ochranu práv maloletých.

V súvislosti s Východným Timorom je známy prípad biskupa Carlosa Ximenesa Bela, laureáta Nobelovej ceny za mier. Vatikán ho tajne potrestal pre podozrenie, že desaťročia sexuálne zneužíval malé deti.

V inom prípade vo Východnom Timore bol v roku 2021 za zneužívanie osirotených a zdravotne znevýhodnených dievčat a odsúdený na 12 rokov väzenia americký kňaz Richard Daschbach.

Vo svojom príhovore v pondelok vo východotimorskej metropole Dili František pripomenul, že „všetci sme povolaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili každému druhu zneužívania a zaručili zdravé a pokojné detstvo pre všetkých mladých ľudí“.

Príletom do Východného Timoru pápež začal tretiu etapu svojej 45. apoštolskej cesty. Návšteva bývalej portugalskej kolónie na najvýchodnejšom z Malých Sundských ostrovov potrvá do stredy 11. septembra. Katolíci tam tvoria väčšinu populácie, pričom po odchode Portugalska ho v roku 1976 násilne obsadila Indonézia. S referendom o nezávislosti súhlasila až v roku 1999 a v ňom sa väčšina obyvateľov vyslovila za nezávislosť.

Pápež doteraz najdlhšiu cestu svojho pontifikátu zavŕši v Singapure, kde bude celebrovať omšu na Národnom štadióne.

Za posledné desaťročie pápež zintenzívnil svoje vzťahy s Áziou. Od začiatku svojho pontifikátu podnikol do tohto regiónu štyri cesty: do Južnej Kórey, na Srí Lanku, na Filipíny a do Japonska, kde sa ku katolíckej cirkvi hlásilo len asi pol percenta populácie. Navštívil aj Bangladéš, Mongolsko, Mjanmarsko a Thajsko.

Žiadnemu pápežovi sa dodnes nepodarilo zavítať do Číny, keďže vzťahy medzi Vatikánom a čínskou komunistickou stranou sú napäté pre spor o vymenúvanie biskupov. Vatikán tiež nemá oficiálne diplomatické vzťahy s komunistickou Čínou a udržiava ich s Čínskou republikou na Taiwane. Tento samosprávny ostrov peking považuje za svoju odtrhnutú provinciu.

Františka počas jeho cesty sprevádza lekár a dve zdravotné sestry. Objavili sa totiž obavy že ambiciózny cestovný program bude maž vplyv na pápežovo zdravie. Františkovi v mladosti odstránili časť pľúc a v poslednom čase zápasil s dýchacími problémami i problémami s pohyblivosťou. Preto niekedy vynechal svoje pravidelné nedeľné poludňajšie modlitby a požehnania pútnikov.