Video: Toto je najdesivejšia vec, ktorú zažívajú predajcovia áut

Práca v predajni s automobilmi so sebou prináša rôzne výzvy. Zamestnanci často musia plniť predajné ciele a ak mesačne nepredajú dostatok vozidiel, môže to spôsobiť určitú mieru stresu. Problémy môžu zažívať aj v kolektíve kolegov a ešte náročnejšie môžu byť aj interakcie so zákazníkmi. Predajcovia z Richmond Motor Group sa však zhodli na tom, že ich práca má jeden mimoriadne desivý aspekt, ktorý bežne ľudia nezažívajú.

Zamestnanci na sociálnej sieti zverejnili virálne video, ktoré ukazuje, ako sa snažia vozidlo dostať na rampu, na ktorej má byť auto vystavené. Vodič pri tomto procese musí správne vojsť všetkými štyrmi kolesami na rampu a potom musí zabrzdiť, pričom mu pomáha ďalší kolega pred vozidlom. Ten ukazuje, kedy má vodič pridať plyn a kedy zabrzdiť. V istom momente sa rampa s vozidlom preváži dopredu a auto je konečne vystavené tak, ako má byť.

Na záberoch z vnútra auta je vidieť, aký desivý je moment neistoty, kedy ste na rampe a náhle s vozidlom spadnete dopredu. Ako natočil druhý predajca, kolegyňa, ktorá vnútri zvýskla od strachu, mala potom veľký problém vôbec vyjsť z auta. Video sa rýchlo rozšírilo na TikToku, kde získalo množstvo komentárov, pričom viacerí priznali, že by toto sami nezvládli. Jedna komentujúca uviedla, že ju toto donútili urobiť v prvý deň v práci.