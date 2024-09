PS kritizuje Ministerstvo spravodlivosti pre smernicu o sexuálnom vykorisťovaní detí

Poslankyňa za PS Lucia Plaváková to skritizovala. Návrh podľa nej prináša vyššiu ochranu detí proti sexuálnemu zneužívaniu. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) reagoval, že nie je proti obsahu návrhu, ale namieta, že to nemôže byť predmetom smernice.

„SR víta a podporuje iniciatívu Európskej komisie smerujúcu k aktualizácii právneho rámca v oblasti sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, najmä zmeny týkajúce sa nových technológií, ktoré majú čoraz väčší vplyv na páchanie tejto trestnej činnosti, a vo všeobecnosti podporuje harmonizáciu v tejto oblasti. Na druhej strane niektoré navrhované zmeny vníma SR ako problematické a v niektorých prípadoch bude potrebné vyjasniť pochybnosti o tom, či návrh smernice nepresahuje požiadavku ustanovenia minimálnych pravidiel na dosiahnutie cieľov smernice,“ uvádza rezort v stanovisku.

Členka ústavnoprávneho výboru Lucia Plavaková s daným postojom nesúhlasí. „Ide o vyššiu úroveň ochrany a nevidím absolútne žiadny dôvod, prečo by to nemohlo byť upravené v smernici, a nie je to v rozpore s právom Európskej únie (EÚ) ani s ničím iným, ak by sa členské štáty na tom zhodli,“ poznamenala na štvrtkovom zasadnutí výboru.

Susko vyjadrenia odmietol. Opozícia sa podľa neho snaží navodiť dojem, že vláda odmieta zvýšiť ochranu maloletých v prípadoch sexuálneho zneužívania. Označil to za lož. „SR nie je proti obsahu návrhu novej smernice a dokonca s viacerými návrhmi súhlasí, ale principiálne má problém, aby EÚ prikazovala členským krajinám niečo, čo nespadá do jej kompetencií,“ podotkol. Poukázal na to, že výhrady majú aj ďalšie členské štáty. „Pre SR je nesmierne dôležité, aby si zachovala svoju suverénnu pozíciu v oblasti právomocí, ktoré patria výlučne národným štátom. V tejto otázke preto musíme prísť s vlastným riešením, ktoré bude v súlade s princípmi našej trestnej politiky,“ uzavrel.