Šimečka: Robert Fico nevládne pre ľudí, ale iba pre vlastnú pomstu

Uviedol to v reakcii na podanie návrhu poslancami za Smer-SD a SNS. Ich kritiku voči svojej osobe a čerpaniu dotácií organizáciami prepojenými na jeho blízkych odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Začalo sa to útokom na nadáciu, ktorá je pomenovaná po mojom starom otcovi, s ktorou ja, pochopiteľne, nemám nič spoločné. Teraz to pokračuje útokmi na môjho otca, mamu, partnerku, pričom ide o organizácie, ktoré získavali granty celé roky dávno pred tým, než ja som bol v politike, a všetko je verejné a transparentné,“ poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Autorom dokumentu na odvolanie Šimečku je šéf SIS

Líder PS zároveň tvrdí, že autorom dokumentu na jeho odvolanie je šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Apeluje preto na jeho koniec vo funkcii. „Ide o útok na deľbu moci v štáte a na samotné princípy demokracie,“ povedal. Žiada takisto vysvetlenie od poslancov Smeru-SD a SNS. „Ako môžeme dôverovať SIS, že dokáže plniť svoju funkciu, keď jej šéf po sebe nedokáže ani len 'zamiesť stopy'?“ spýtal sa.

Koalícia chce podľa slov Šimečku odviesť jeho odvolávaním pozornosť od viacerých aktuálnych tém a problémov. Deklaroval, že v opozičnej práci budú pokračovať. „Mňa to vôbec neodradí a ani to nezmenší naše odhodlanie vymeniť vládu Roberta Fica v najbližších voľbách. Budeme to robiť naďalej dôrazne, dôsledne, všetkými nástrojmi, ktoré nám Ústava SR dáva k dispozícii. Budeme poukazovať na to, že Robert Fico nevládne pre ľudí, ale iba pre vlastnú pomstu,“ podotkol.

Návrh na odvolanie Šimečku podali vo štvrtok parlamentní poslanci za Smer-SD a SNS. Pri odôvodňovaní hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie. Mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.