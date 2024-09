Zomrela obľúbená osobnosť Slovenského rozhlasu

Vo veku 88 rokov vo štvrtok zomrela hlásateľka Slovenského rozhlasu Mária Mačáková. Slovenská televízia a rozhlas (STVR) o tom informovala na webe.

Mačáková pracovala v rozhlase od roku 1963. V roku 1968 v čase obsadenia krajiny okupačnými sovietskymi vojskami sa ako hlásateľka postavila na stranu Alexandra Dubčeka, za čo bola potrestaná odstavením od rozhlasového mikrofónu na viac ako 20 rokov. Do rozhlasu sa vrátila až po roku 1989 a pôsobila tam do roku 2005. Do rozhlasovej práce zaučila viaceré súčasné rádiové hviezdy.