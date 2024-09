Poslanci Hlasu budú mať na hlasovaní pri niektorých návrhoch voľnú ruku

Deklaroval to líder strany Matúš Šutaj Eštok. Koaličné poslanecké kluby nie sú podľa neho povinné zahlasovať za návrhy, ktoré zasahujú do rezortov v gescii iných strán a neboli prediskutované s kompetentnými ministrami. Uviedol to v reakcii na otázky k ich postupu pri hlasovaní v parlamente o návrhov z dielne poslancov za SNS.

„Nie sme viazaní dodržiavaním koaličnej zmluvy pri návrhoch zákonov, ktoré zasahujú do našej kompetencie, do našich rezortov a neboli prediskutované s našimi ministrami,“ poznamenal po utorkovom zasadnutí predsedníctva Hlasu-SD. Líder národniarov, ktorí do parlamentu predložili viaceré legislatívne návrhy, napríklad novelu školského zákona, Andrej Danko podľa neho koaličnú zmluvu ovláda.

Šutaj Eštok skonštatoval, že ministerstvá majú dlhodobé stratégie. Poukázal na to, že SNS mala zámer obmedziť politické vstupy na pôde škôl. Téme sa podľa neho venujú aj na rezorte školstva. „My si uvedomujeme, že je problém, ak po školách chodia rôzni politickí aktivisti, či už z jednej alebo druhej strany, a chceme tomuto zabrániť. Takže tam v tomto prípade stačilo iba zaklopať a dvere by boli otvorené,“ dodal.

Líder Hlasu sa vyjadril aj k otázke nového šéfa parlamentu. Pripomenul, že miesto podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu-SD. „Chceme pracovať pre ľudí, ctíme si koaličnú dohodu, nemáme záujem ju otvárať,“ podotkol.

Zároveň si myslí, že schôdza NR SR k odvolávaniu Michala Šimečku (PS) z funkcie podpredsedu parlamentu, ktorú chcú iniciovať poslanci za Smer-SD a SNS, sa neuskutoční. Verí totiž, že Šimečka z postu odstúpi sám. „Nové zistenia, o ktorých v utorok informoval predseda vlády, sú tak vážne, že u predstaviteľov PS, ktorí tu prinášajú akúsi novú politickú kultúru a hlásia ju, je nezlučiteľné, aby po tomto všetkom Šimečka naďalej ostával na pozícii podpredsedu parlamentu,“ uzavrel.