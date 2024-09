KDH i PS tvrdia, že firmy rodinne prepojené s Ficom mali dostávať štátne dotácie

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (KDH) pripomenula, že firma Agentúra Smer s. r. o., v ktorej je konateľom syn premiéra, dostala v tomto roku dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov. PS zase upozorňuje na dotácie pre Ficovho bratranca z roku 2009, keď bol Fico premiérom.

„Firma Agentúra Smer s. r. o., v ktorej je konateľom syn premiéra Roberta Fica, uzavrela 20. marca 2024 zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov na 9418,10 eura. Táto zmluva je dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Takýchto zmlúv existuje viacero v celkovej výške niekoľko desiatok tisíc eur, väčšina z nich je z času, keď bol konateľom tejto firmy Robert Kaliňák. Nič to však nemení na tom, že firma, v ktorej je konateľ syn premiéra Roberta Fica, dostane iba tento rok od štátu takmer 10.000 eur,“ uviedla v stanovisku Holečková.

Poslankyňa pripomenula, že premiér minulý týždeň na tlačovej konferencii povedal, že by odstúpil z funkcie, ak by sa štátne dotácie týkali jeho rodiny. Uviedol to v súvislosti s kritikou podpredsedu NR SR a šéfa PS Michala Šimečku, ktorého chce odvolať z funkcie. Hovoril, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. „Pýtam sa preto Roberta Fica, či dodrží svoje slovo a odstúpi z postu premiéra,“ doplnila Holečková.

Šimečka zase pripomenul, že PS na rozdiel od Smeru-SD nemalo nikdy vplyv na rozdeľovanie dotácií. Šéf PS tvrdí, že v roku 2009 dostal dotáciu vyše milión eur Ficov bratranec Rastislav Rybanský, aby za ne obnovil Topoľčiansky hrad. „Schválil to Úrad vlády SR v čase, keď bol premiérom Robert Fico. Časť práce, navyše, Ficov bratranec nechal robiť firme Ficovho strýka. A tento istý strýko, Ladislav Rybanský, potom len v rokoch 2019 až 2024 dostal od rôznych obcí a subjektov v okresoch ako Topoľčany a Partizánske ďalšie stavebné zákazky vo výške opäť viac ako milión eur,“ uviedol v stanovisku Šimečka.

Dodal, že ide o viac ako dva milióny eur dotácií a zákaziek pre blízku rodinu Fica, nehovoriac o dotáciách pre premiérovu manželku a syna. „Podľa jeho logiky je to jednoznačne na odstúpenie. Veľa z toho sa, navyše, rozhodovalo v čase, keď bol premiérom a lídrom najsilnejšej vládnej strany. Teoreticky teda na dotácie a zákazky mohol mať vplyv na rozdiel od PS, ktoré nikdy v žiadnej vláde nebolo,“ uzavrel.