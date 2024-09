Bomby na školách vyšetrujú ako teroristický útok

Na takmer 270 školách na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že na miestach zasahuje polícia a reálnosť bombovej hrozby sa vyhodnocuje.

Pre bombovú hrozbu na stovkách škôl na Slovensku začala polícia trestné stíhanie. Vedie ho vo veci teroristického útoku. Na utorkovej tlačovej to uviedol viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.

Školy, v ktorých v utorok ráno nahlásili bombu, by mali o 11.00 h prerušiť vyučovanie. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že to odporučili riaditeľom škôl. Verí, že ide o planý poplach, no bezpečnosť detí je podľa jeho slov najdôležitejšia.

Problémy hlásia aj z Česka

Stovky škôl v Česku dostali v utorok e-mail, že sú zamínované. Na sociálnej sieti X to napísala česká polícia s tým, že výhražný e-mail preveruje. Dodala, že v súčasnosti nemá žiadne konkrétne informácie smerujúce k tomu, že by bol niekto ohrozený, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Aktuálne v celej ČR preverujeme výhražný e-mail, ktorý bol adresovaný stovkám škôl a v ktorom pisateľ inštitúciám oznamuje, že sú zamínované. So zástupcami škôl intenzívne komunikujeme a prijali sme príslušné opatrenia, v rámci ktorých chceme do bežného chodu zasahovať čo najmenej,“ uviedlo policajné prezídium.

Na prípade podľa vedenia českej polície pracuje aj Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.

